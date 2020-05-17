Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовский в преддверии матча его клуба с Унионом в рамках возобновленного чемпионата немецкой бундеслиги отметил, что его команда готова к игре и накануне тренировалась в полном объеме и при полном контакте.

Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский в преддверии матча его клуба с "Унионом" в рамках возобновленного чемпионата немецкой бундеслиги отметил, что его команда готова к игре и накануне тренировалась в полном объеме и при "полном контакте"."Конечно, мы очень довольны, что чемпионат возвращается и мы сможем снова выйти на поле, — цитирует форварда баварцев издание Daily Mail. – Несмотря на недавние события во всем мире и в Германии, нам вполне комфортно и мы уверены, что можем возобновить игру. О коронавирусе не думаем"."Это было крайне тяжелое время для всего мира, но в последние несколько недель ситуация в Германии стабилизировалась, и это очень важно. Перед матчем против "Униона" мы тренировались в режиме полного контакта и, надеюсь, очень хорошо подготовились. Возможно, в первые минуты будет не хватать прежней уверенности, но, надеюсь, мы ее быстро обретем", — сказал футболист.