Правительство России утвердило правила согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении либо ограничении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Постановление за подписью исполняющего обязанности председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова опубликовано на сайте кабмина.

Правительство России утвердило правила согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении либо ограничении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Постановление за подписью исполняющего обязанности председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова опубликовано на сайте кабмина.Постановление принято во исполнение указа президента России от 11 мая 2020 года, определившего порядок продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением коронавируса COVID-19.Проект решения о приостановлении (ограничении) деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей руководители субъектов РФ направляют для согласования в Минэкономразвития (МЭР) России. Последнее в суточный срок направляет проект решения на рассмотрение в Роспотребнадзор, а при необходимости предоставления мер поддержки — и в Минфин РФ.Роспотребнадзор и Минфин в суточный срок направляют в МЭР мотивированную позицию о целесообразности либо нецелесообразности принятия проекта решения. Решение о согласовании проекта решения принимается оперативным штабом."Решение о согласовании проекта решения принимается оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и оформляется в виде приложения к протоколу его заседания", — указано в документе.Проекты решений по организациям и ИП, не относящимся к сферам сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, добычи полезных ископаемых, обеспечения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, транспорта и ряду других, считаются согласованными, если в течение пяти суток со дня их поступления в МЭР не было принято решения об отказе в их согласовании.