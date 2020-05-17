В нескольких районах сотни заразившихся

Утром 17 мая стало известно, что во Владимирской области за сутки подтвердили 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Новые заразившиеся появились в сразу в 14-ти районах нашего региона.Всего же во Владимирской области зарегистрировали 1738 случаев заболевания COVID-19. Абсолютным лидером продолжает оставаться Владимир, сразу за ним идут Петушинский и Гусь-Хрустальный районы:342 случая во Владимире, 276 случая в Петушинском районе, 217 случаев в Гусь-Хрустальном районе, 165 случаев в Ковровском районе, 159 случаев в Александровском районе, 152 случая в Муроме, 94 случая в Кольчугинском районе, 62 случая в Судогодском районе, 54 случая в Собинском районе, 50 случаев в Юрьев-Польском районе, 48 случаев в Киржачском районе, 31 случай в Меленковском районе, 27 случаев в Камешково, 23 случая в Суздальском районе, 21 случай в Вязниках, 7 случаев в Радужном, 6 случаев в Гороховецком районе, 3 случая в Селивановском районе.По данным облздрава, 15 жителей региона с подтвержденным коронавирусом скончались, 232 пациента - победили болезнь.