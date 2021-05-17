Бывшего декана факультета внебюджетного образования ВЮИ ФСИН Валерия Морозова обвиняют в получении взятки. Его дело рассмотрит Ленинский райсуд. Как установило следствие, в 2014-м году

Бывшего декана факультета внебюджетного образования ВЮИ ФСИН Валерия Морозова обвиняют в получении взятки. Его дело рассмотрит Ленинский райсуд. Как установило следствие, в 2014-м году Морозова назначили на должность декана факультета с полномочиями по приему обучающихся, их переводу с курса на курс, допуску к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы. И свой пост, по версии следователей, экс-декан