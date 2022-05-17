Напомним, что из-за праздничных мероприятий в указанные два дня власти перекроют проезд по центральным улицам города.

Во Владимире 18 и 19 мая изменят маршруты движения общественного транспорта. Причина - . Об этом рассказали в мэрии областной столицы.Итак, 18 мая с 12 до 14 часов автобусы №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.Троллейбусы будут ездить следующим образом:Остальные рейсы следуют без изменений.На период шествия участников слета «Будь в движении» 19 мая с 12.30 до 14 часов общественный транспорт будет ходить по следующим маршрутам:- №№ 1С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28: от площади Победы до Дворянской будут направлены по улицам Чайковского, проспекту Строителей, Мира, Октябрьскому проспекту, Дзержинского;- №№ 9С, 33С: от площади Победы до Октябрьского проспекта проследуют по улицам Чайковского, проспекту Строителей, Мира;- № 32 будут ехать от «Тандема» до Чайковского;- № 6С: от Центрального рынка до Садовой площади;- № 5: по 9 Января - Красноармейской - проспекту Строителей - Горького - Октябрьскому проспекту - Дзержинского - Дворянской - Большой Московской - Гагарина - Батурина - Мира - Горького - проспекту Строителей - Красноармейской - 9 Января.Троллейбусы:Напомним, что из-за праздничных мероприятий в указанные два дня власти