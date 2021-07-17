В отделении банка злоумышленник попытался снять с похищенной банковской карты денежные средства в размере 2 млн рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемого в покушении на кражу с банковской карты.В территориальный отдел полиции обратился 33-летний приезжий. Он рассказал, что потерял свое портмоне, в котором находились мобильный телефон, документы и банковские карты.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний москвич. Как выяснили стражи порядка, он нашел портмоне потерпевшего. В отделении банка злоумышленник попытался снять с похищенной банковской карты денежные средства в размере 2 млн рублей, но после неоднократного ввода неправильного секретного кода банковская карта была заблокирована.В настоящее время часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22