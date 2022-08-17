Специалисты экспедиции Эрмитажа ведут раскопки в Александровской слободе. Последние несколько лет...

Специалисты экспедиции Эрмитажа ведут раскопки в Александровской слободе.Последние несколько лет археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа ищет на территории музея-заповедника «Александровская слобода» большую парадную палату Ивана Грозного. В этом году археологи обнаружили остатки огромных столбов, которые ученые отнесли к основанию парадного крыльца. Специалисты полагают, что за пределами раскопа находятся и другие элементы большого дворцового комплекса со сложной структурой.Это сооружение относится к периоду, когда царь, поссорившись с боярами, на 17 лет покинул Москву и поселился в Александровой слободе, сделав ее практически столицей государства. Предполагается, что именно это строение упоминается в свадебных чинах Ивана Грозного, где оно фигурирует как Большая Палата.Помимо свадеб в этих палатах могли проводиться и приемы иностранных послов. В 1578 году в Александровской слободе побывал с дипломатической миссией датский посланник Якоб Ульфельд. Он оставил рисунок - единственный существующий - Александровской слободы. На нем видны несколько храмов, Распятская колокольня и постройки, которые до наших дней не сохранились. Исследователи Александровской слободы считают, что это были царские дворцы, разобранные впоследствии монахами Успенского монастыря, расположившегося в 17 веке в бывшей царской крепости, рассказывает ГТРК «Культура».Напомним, что в прошлом году в земле обнаружили начало крыльца с частью галереи перед парадной палатой. Крыльцо-галерея вело в еще два помещения. Сохранились части фундаментов, два мощных столба, которые подпирали крыльцо, и два столба ромбической формы, что стояли в переходах. Все это построили при Иване Грозном в ходе восстановления резиденции после пожара.В этом сезоне археологи нашли около 200 артефактов, в основном, это монеты, пуговицы, гвозди, но не все они относятся к эпохе Ивана Грозного. Государев двор в Александровской слободе просуществовал вплоть от отъезда царя в Москву после смерти его сына. При царе Алексее Михайловиче одну из царских построек разрешено было разобрать и использовать для строительства келий женского монастыря.Фото: скрин видео ГТРК "Культура" smotrim.ru/