Cотрудники полиции установили, что автомобиль ранее был передан неизвестному лицу заявителем добровольно...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 61-летнего мужчину по подозрению в ложном доносе об угоне принадлежащего ему автомобиля.В территориальный отдел полиции обратился 61-летний мужчина с заявлением об угоне. Он сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль «Тойота Камри» стоимостью около 700 тысяч рублей, который был припаркован на улице Наташи Ковшовой.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что автомобиль ранее был передан неизвестному лицу заявителем добровольно.По данному факту следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93