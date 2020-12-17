Дольщики новостройки во Владимирском микрорайоне Веризино записали обращение к президенту.

Дольщики новостройки во Владимирском микрорайоне Веризино записали обращение к президенту.Оно предназначено для его «Прямой линии», которая состоится сегодня.Дольшики заявили, что больше не надеются на обещания местных властей и надзорных структур. И называют ответы от них бесполезными отписками.Напомним, что новостройку в Веризино Дом был официально сдан в эксплуатацию 17 сентября, но здесь до сих пор нет ни воды, ни газа, ни электричества. Ответственные за это ведомства и структуры по кругу ссылаются друг на друга. А тем временем дольщики продолжают жить на съемных квартирах.