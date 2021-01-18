Злоумышленники закупали продукцию иностранного производства, наносили на нее логотипы известных производителей, а затем реализовывали в различных регионах Российской Федерации...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Восточного административного округа города Москвы пресечена деятельность производства по изготовлению контрафактных автомобильных электроламп. Предприятие располагалось в одном из столичных складов.По версии следствия, злоумышленники закупали продукцию иностранного производства, наносили на нее логотипы известных производителей, а затем реализовывали в различных регионах Российской Федерации.Приобретенные оперативниками в ходе проверочной закупки автомобильные лампы были направлены на экспертизу. По ее результатам товар признан контрафактным.Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ.Полицейскими при участии Росгвардии проведены обыски по местам проживания подозреваемых, а также в офисных и складских помещениях. Обнаружено более 290 тысяч единиц контрафактной продукции, производственное оборудование, упаковочные материалы, этикетки и наклейки с нанесенными товарными знаками зарубежных правообладателей. Кроме того, изъяты денежные средства, компьютерная техника и финансовые документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена типография в Московской области, где, предположительно, злоумышленники заказывали поддельные упаковки. На территории предприятия изъято около 90 тысяч единиц таких упаковочных материалов.По предварительным данным, незаконный доход от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк