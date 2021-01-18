Сильный мороз и коронавирусные ограничения, в этом году крещенские купания пройдут в аномальных условиях.

Сегодня ночью верующие отмечают Крещение Господне. Многие жители региона, несмотря на мороз, встретят праздник в крещенской проруби. Во Владимирской области подготовлено сорок купелей, две в областном центре.Сильный мороз и коронавирусные ограничения, в этом году крещенские купания пройдут в аномальных условиях. По прогнозам, окунуться в холодную воду в одном только областном центре придут около 4 тысяч человек. Сотрудники городского Управления гражданской защиты, заявляют, что готовы к любым неожиданностям.В этом году во Владимире всего 2 места, отведенных для купания - водоем Семязино и озеро Глубокое. Здесь оборудованы просторные палатки для обогрева и переодевания. В так называемой бытовой зоне можно будет не только выпить горячего чая, но и отведать вкусной гречневой каши с мясом.Александр Суворов, начальник отдела по делам ГО и ЧС по Ленинскому району Управления гражданской защиты г. Владимира: «Вся площадка будет хорошо освещена, здесь есть 2 мачты освещения, которые стационарные плюс будет развернут генератор большой с мачтой МЧС нам развернет, также будет освещаться».Борис Беликов, начальник Управления гражданской защиты города Владимира: «Если что-то как-то там случится, то принять меры чтобы вытащить человека, сделать ему первую медпомощь, врачи, тот же костер и чай будет здесь».А всего в регионе подготовлено 40 мест для купания. На них в крещенскую ночь будут дежурить более 500 человек - сотрудники МЧС, полицейские, медики и сотрудники местных администраций. Купели будут открыты с 10 часов вечера до 3 часов ночи.Евгений Мысев, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского отделения2 г. Владимира: «Организуются, оборудуются, оснащаются, соответственно после того как она будет готова к мероприятию мы по своей линии докладываем о том, что она готова и потом в период проведения осуществляем дежурство здесь».Во Владимирской мэрии напоминают о масках и социальной дистанции - полтора метра. Также, во избежание переохлаждения, не стоит находиться в воде более 1 минуты - по прогнозам синоптиков в крещенскую ночь столбик термометра может опуститься до минус двадцати двух.Александр Сыпченко, Семен Карпов«Вести-Владимир»