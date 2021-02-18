На встречу пригласили 30 студентов, которые с отличием завершают обучение в ГБПОУ г. Москвы «Колледж полиции» и «Юридический колледж»...

На встречу пригласили 30 студентов, которые с отличием завершают обучение в ГБПОУ г. Москвы «Колледж полиции» и «Юридический колледж».На мероприятии заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и руководители подразделений московского гарнизона полиции рассказали выпускникам об условиях труда, перспективах трудоустройства и задачах, которые ежедневно выполняют полицейские.Столичные полицейские предоставили возможность студентам увидеть жизнь подразделений изнутри, при этом были объективными, говорили о плюсах и о сложностях, с которыми можно столкнуться на службе. Руководители столичных подразделений Главка рассказали о службе участковых уполномоченных полиции и сотрудников по делам несовершеннолетних, подразделений по вопросам миграции, государственной инспекции и безопасности дорожного движения и уголовного розыска. В выступлениях отразили требования, которые предъявляются к будущим сотрудникам полиции, уровень заработной платы и возможности роста. Выпускники получили полезную и интересную информацию для себя, задавали интересующие вопросы.Андрей Понорец поздравил курсантов с выпуском, а также выразил уверенность, что гарнизон столичной полиции в скором времени пополнится молодыми кадрами с высоким уровнем профессиональной подготовки.Для приглашенных гостей провели экскурсию в музее истории московского уголовного розыска, в экспертно-криминалистическом центре и центре оперативного управления. Формат мероприятия позволил больше узнать об исторических моментах, связанных со службой московских правоохранителей, получить подробное представление о современной службе полицейских и технических возможностях, используемых при выполнении служебных задач.В завершение встречи Андрей Понорец вручил выпускникам колледжей благодарности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве