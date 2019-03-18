Размер денежного вознаграждения составит от 15 до 300 тысяч рублей

Размер денежного вознаграждения составит от 15 до 300 тысяч рублейЛучшим спортсменам и тренерам Владимирской области выплатят премии за победы и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также на официальных международных соревнованиях. Размер денежного вознаграждения составит от 15 до 300 тысяч рублей.В список награждаемых попали 56 человек. Среди них - серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по греко-римской борьбе Степан Стародубцев, победитель чемпионата мира по спорту глухих Иван Константинов, победитель чемпионата мира по спортивному ориентированию Наталья Гемперле, победитель чемпионата мира по спортивному ориентированию Ольга Шипилова-Виноградова, двукратный победитель чемпионата мира по спортивному ориентированию Антон Фолифоров, серебряный призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике Николай Куксенков и другие спортсмены и их наставники.