Работы пройдут в 2024 году.

В 2024 году во Владимирской области отремонтируют 19 пешеходных переходов через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.На пешеходных переходах обновят настилы и ограждения железнодорожных путей а также проведут ямочный ремонт дорожного покрытия.Всего же в этом году на железной дороге отремонтируют 84 пешеходных перехода: 43 - по программе предупреждения транспортных происшествий, еще 41 – при капремонте пути. Кроме Владимирской области, работы пройдут в Нижегородской (22), Кировской (19), Свердловской (6) областях, Республике Татарстан (7), Удмуртской Республике (5), Республике Мордовия (3), Чувашской Республике (2) и Пермском крае (1).