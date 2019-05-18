В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России одержала волевую победу над командой Латвии со счетом 3:1. Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьев поделился впечатлением от игры своих подопечных.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России одержала волевую победу над командой Латвии со счетом 3:1. Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьев поделился впечатлением от игры своих подопечных."Так и думали, что игра будет жесткая. Латвия – неуступчивый соперник, который боролся за жизнь, за попадание в плей-офф. В первом периоде мы обстучали много штанг, – приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР. – Играли только один период? По броскам было 15-5, было пять-шесть штанг, а вы считаете, что мы не играли? Мы считаем, что играли".Российский защитник Никита Задоров в конце второго периода получил штраф 2+10 минут за силовой прием против латвийского нападающего Рихардса Букартса: "судейство не хотелось бы обсуждать. Игра была жесткой с обеих сторон, не только с нашей. Так получилось, что под Задорова развернулся парень, а Никита оказался чуть здоровее. Но естественно, мы хотим, чтобы удалялись меньше. Этого хочет любой тренер".Напомним, сборная России одержала пятую победу кряду и с 15 очками лидирует в группе В, а Латвия расположилась на пятой строчке, имея в активе шесть очков. В следующем матче турнира россияне 19 мая сыграют со швейцарцами, а латыши на следующий день встретятся со шведами.