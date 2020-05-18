Бывший нападающий туринского Ювентуса и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро оказался в больнице Лос-Анджелеса. Причиной госпитализации 45-летнего экс-футболиста стал камень в почках.

Бывший нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро оказался в больнице Лос-Анджелеса. Причиной госпитализации 45-летнего экс-футболиста стал камень в почках."Я до сих пор не верю, что мелочь в три миллиметра может доставить столько проблем", – написал футболист в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) 17 Май 2020 в 12:53 PDTНапомним, Дель Пьеро защищал цвета "Старой синьоры" на протяжении 19 лет – с 1993 по 2012 год. В составе "Ювентуса" Алессандро принял участие в 706 играх во всех турнирах, забил 290 мячей и отдал 81 результативную передачу.Также на его счету 91 матч и 27 голов за сборную Италии, вместе с которой он стал чемпионом мира в 2006 году.