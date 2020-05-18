Паводок в Пермском крае стал рекордным за всю историю наблюдений. Камская ГЭС продолжает сброс воды на максимальных нагрузках. В результате даже произошло подтопление улицы Соликамская в Перми. Соотвествующий ролик опубликовали в соцсетях, передает ГТРК Пермь.

Паводок в Пермском крае стал рекордным за всю историю наблюдений. Камская ГЭС продолжает сброс воды на максимальных нагрузках. В результате даже произошло подтопление улицы Соликамская в Перми. Соотвествующий ролик опубликовали в соцсетях, передает ГТРК "Пермь".По официальной информации МЧС, ситуация остается напряженной в Пермском, Чердынском и Гайнском районах. В настоящий момент перекрыты 2 участка трассы Губдор – Чердынь.Отметим, что с 14 мая уровень воды на территории Гайнского муниципального округа пошел на спад. В связи с чем власти планируют снять режим ЧС. Спецкомиссия приступила к оценке ущерба. Неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется в Соликамском, Красновишерском и Чердынском городских округах.