Компания Renault, потрясенная скандалом со своим бывшим боссом Карлосом Гоном и спадом продаж на основных рынках, готовит новый план реструктуризации. Расходы предстоит резать, и вместе с ними придется резать и модельный ряд. И уже есть информация, кого могут пустить пустить под нож первыми.

Компания Renault, потрясенная скандалом со своим бывшим боссом Карлосом Гоном и спадом продаж на основных рынках, готовит новый план реструктуризации. Расходы предстоит резать, и вместе с ними придется "резать" и модельный ряд. И уже есть информация, кого могут пустить пустить под нож первыми.В конце мая Renault должна представить по снижению расходов на 2 миллиарда евро ($2,16 млрд) в течение следующих трех лет. Похожий план готовит и Nissan: в него может войти уход из Европы и других стран, и концетрация на таких ключевых рынках, как США, Китай и Япония.Renault же, в рамках программы оздоровления, готовится делать все меньше микроавтобусов и седанов, делая основной упор на кроссоверы и внедорожники. Поэтому минивэны Espace и Scenic, а также большой седан Talisman уже "должны рассматриваться как выброшенные из будущей программы продукта", сообщили несколько источников агентству Reuters.Минивэн Espace с момента своего старта в 1984 году разошелся по миру тиражом 1,3 млн штук. Но его время, похоже, проходит: пятое поколение модели, появившейся на рынке с 2015 года, проиграло с кроссоверами и продажи модели в 2019 году упали на 21% - до скромных 10 000 единиц. В итоге большой Espace и компактвэн Scenic уступят место кроссоверу Kadjar, сообщили агентству два источника.Компания Renault в прошлом году объявила о своем первом чистом убытке за последние 10 лет и сейсас сильно пострадала от коронавирусами. А так как 15% принадлежат французскому государству, производитель ведет переговоры с правительством о помощи на сумму от 4 до 5 миллиардов евро.Ранее уже стало известно, что Nissan закроет завод в Барселоне и сократит производственные мощности на 20%.