Владивостокский хоккейный Адмирал направил на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пять миллионов рублей. Эти деньги были потрачены на закупку экспересс-тестов для выявления COVID-19.

Владивостокский хоккейный "Адмирал" направил на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пять миллионов рублей. Эти деньги были потрачены на закупку экспересс-тестов для выявления COVID-19.Спортсмены клуба развезли тесты по медицинским учреждениям края, находящимся на передовой борьбы с вирусом. Как сообщает пресс-служба "Адмирала", новейшие южнокорейские тесты позволяют с высокой точностью определить наличие вируса в течение 10 минут.Напомним, регулярный чемпионата КХЛ сезона-2019/20 "Адмирал" завершил на последней строчке Восточной конференции. В апреле стало известно, что клуб из Владивостока пропустит следующий сезон из-за финансовых проблем.