По предварительной информации, несовершеннолетний, передвигаясь по Волгоградскому проспекту на легковом автомобиле, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов...

«На юго-востоке Москвы сотрудники полиции доставили в отдел полиции 17-летнего жителя Московской области, совершившего резонансное ДТП.По предварительной информации, несовершеннолетний, передвигаясь по Волгоградскому проспекту на легковом автомобиле, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов. В результате аварии получили ранения четверо человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в медучреждения с предварительным диагнозом: ушибы и сотрясения головного мозга.На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18