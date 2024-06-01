В Александровском районе украли световое оборудование на сумму около 8000 рублей.

В тёмное время суток, как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирскому региону, 19 мая 2024 года, в Александрове подозреваемый заметил открытое окно в студии танцев. Через него фигурант просунул руку и вытащил видеосвет на штативе с блоком питания.После заявления владелицы студии обвиняемый был найден и вернул оборудование. Возбуждено дело об уголовной ответственности, на данный момент в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.