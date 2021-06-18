Оперативно-розыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно c коллегами из окружных подразделений проводятся проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.Оперативно-розыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона.В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», 1 – по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них 3 уголовных дела направлены в суд.Так, сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО г. Москвы в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» была задержана женщина, которая реализовала за 5 тысяч рублей сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Согласно результатам проведенного исследования, документы являются поддельными.Аналогичный факт выявлен на юге-востоке столицы. Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО г. Москвы выявлен факт продажи справки и сертификата, которые были заверены печатями одной из столичных поликлиник. Однако при проверке информации установлено, что приобретенные документы являются фиктивными и в лечебном учреждении не выдавались.Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт продажи справки о вакцинации от коронавирусной инфекции «COVID-19». Полицейские задержали мужчину, который выполнял функции курьера. У него были обнаружены аналогичные документы на различные имена. В результате дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили гражданина, который дал признательные показания в изготовлении и сбыте сертификатов о вакцинации. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд города Москвы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве