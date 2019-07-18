Серб Стефан Маркович и американец Тони Крокер в связи с истечением срока действия личных контрактов покинули подмосковный баскетбольный клуб Химки.

Серб Стефан Маркович и американец Тони Крокер в связи с истечением срока действия личных контрактов покинули подмосковный баскетбольный клуб "Химки".Маркович защищал цвета "желто-синих" два года, а Крокер стал игроком российской команды в прошлом году. В составе "Химок" серб сыграл в 51-м матче, набирая в среднем 6,2 очка и отдавая 4,7 передач, а Тони провел 61 игру, набирая в среднем 9,5 очков.⚡️ По истечении срока действия контракта Тони Крокер покидает «Химки» / @tcrock23 leaves Khimki as his contract expires, thanks for the great year with us! pic.twitter.com/djCDbHJV6w— BC Khimki (@Khimkibasket) July 17, 2019⚡️ ⚡️ По истечении срока действия контракта Стефан Маркович покидает «Химки» / Stefan Markovich leaves Khimki, we thank him for 2 amazing years with the club! pic.twitter.com/AbBMmSf1kz— BC Khimki (@Khimkibasket) July 18, 2019