Смертельное ДТП произошло накануне при выезде с Николаевских карьеров на Ярославском шоссе....

Смертельное ДТП произошло накануне при выезде с Николаевских карьеров на Ярославском шоссе. Мгновенно погиб мужчина находившийся в автомобиле Нива.По предварительным данным, 79-летний водитель попытался развернуться с обочины. И в результате столкнулся с грузовиком. "Нива" перевернулась на крышу и ее водитель получил смертельные травмы."С обочины нырнул налево...мгновенно", - прокомментировали аварию очевидцы в соцсетях.Фото УГИБДД по Владимирской области