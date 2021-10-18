Во Владимире вступил в силу приговор, вынесенный с участием присяжных заседателей, по делу о...

Во Владимире вступил в силу приговор, вынесенный с участием присяжных заседателей, по делу о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.Апелляционной коллегией Владимирского областного суда оставлен в силе приговор Ленинского районного суда г. Владимира от 28.05.2021 в отношении ранее судимого жителя Владимира. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Вердикт вынесли присяжные заседатели.Суд установил, что 2 февраля 2020 года обвиняемый вместе со своим знакомым выпивал у него дома. В какой-то момент хозяин квартиры назвал приятеля «крысой», что было воспринято им как оскорбление. Между ними завязалась драка. Подсудимый нанес обидчику несколько ударов руками в голову, отчего потерпевший упал на пол кухни. Затем гость сел на мужчину, захватил его голову руками и ударил затылочной частью головы об пол.В результате потерпевший получил перелом затылочной кости, кровоизлияние в мозг. От полученных травм он скончался.Приговор обжалован осужденным и его адвокатом. Они просили вышестоящий суд вынести оправдательный приговор, указывая на нарушения, допущенные в ходе следствия и рассмотрения дела в суде. Их доводы признаны необоснованными, жалоба оставлена без удовлетворения.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.