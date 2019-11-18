Вернувшись в СИЗО, он уничтожил их

Житель Мурома, находясь на заседании в зале суда, незаметно вырвал и уничтожил несколько материалов своего уголовного дела. Теперь его дополнительно будут судить по статье о воспрепятствовании осуществлению правосудия, сообщает прокуратура по Владимирской области.В июле 2019 мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы за убийство, кражу и угон автомобиля. После решения суда адвокат подал апелляцию, и уже в августе в Муромском городском суде прошло новое заседание.Во время осуществления правосудия подсудимый незаметно для конвоя и секретаря вырвал из уголовного дела фотографии с обыска в его доме, фотографии следственного эксперимента, четыре листа из протокола ознакомления с материалами уголовного дела, а также диск-приложение к протоколу. Вернувшись в СИЗО, он уничтожил документы.Уголовное дело передано в суд. Помимо 12,5 по старому приговору, обвиняемому грозит ещё до 4-х лет лишения свободы.