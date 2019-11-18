В ходе конфликта подозреваемый нанес неоднократные удары руками по голове и телу мужчины, который скончался от полученных травм.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении вязниковца. Он подозревается в нанесении смертельных побоев своему знакомому. Сообщает региональный Следственный комитет.В ночь с 13 на 14 ноября мужчина у соседа распивал спиртное в компании знакомых. В ходе конфликта подозреваемый нанес неоднократные удары руками по голове и телу мужчины, который в последующем скончался от полученных травм на месте преступления. Утром компания друзей решила вытащить тело из помещения, но услышав, что в подъезде кто-то поднимается, скрылись на общем балконе, оставив потерпевшего на лестничной клетке. Сосед обнаружил на площадке лежащее тело без признаков жизни, и вызывал полицию.В отношении подозреваемого, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.