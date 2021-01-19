Изъято более 240 гр готового к употреблению мефедрона.

Следователями УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.По информации пресс-службы областной полиции, установлено, что задержанные, житель Владимирской области и его приятель из Нижегородской области, планировали незаконно сбывать изготовленные наркотические средства.В постройке в одном из поселков Меленковского района правоохранители обнаружили оборудование и реагенты для изготовления свыше 40 кг наркотиков, а также более 240 гр готового к употреблению мефедрона.В настоящее время продолжаются следственные и иные мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.