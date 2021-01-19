В совещании принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Зиновьев...

В Управлении внутренних дел по Центральному округу столицы посредством видео-конференц связи было проведено оперативное совещание по итогам работы за прошедшие 12 месяцев.В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, руководящий состав Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, а также начальники территориальных отделов полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.С докладом об основных итогах оперативно-служебной деятельности подразделений Управления за 12 месяцев 2020 года и задачах на предстоящий период выступил начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Станислав Сулаков; основные аспекты, связанные с организацией работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет осветил заместитель начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции Алексей Щипов; о принимаемых мерах по расследованию и раскрытию дистанционных хищений, а также организации работы по направлению уголовных дел по подследственности в иные территориальные органы МВД России доложил заместитель начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве – начальник СУ подполковник юстиции Антон Панков.Кроме того были рассмотрены вопросы, связанные с принимаемыми мерами по сокращению уголовных дел, находящихся в производстве, а также повышением качества расследования уголовных дел; уделено внимание причинам низкой эффективности деятельности в соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.12.2013 года № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов МВД РФ.О состоянии законности и служебной дисциплины среди личного состава, а также организации деятельности по комплектованию подразделений УВД доложил помощник начальника (по РЛС) УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Самохвалов.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Зиновьев в завершении акцентировал внимание на приоритетных направлениях деятельности московской полиции, а также поблагодарил сотрудников за добросовестное несение службы и пожелал всему личному составу УВД здоровья, сил и успехов в службе.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60