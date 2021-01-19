19.01.2021

2021-01-19 12:35:45

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (01(9747) от 19 января 2021 года).

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, коллеги, друзья! Завершился 2020 год. Он стал, наверное, одним из самых тяжёлых в жизни людей планеты. Читайте на странице 2.



АДРЕНАЛИН, ЭМОЦИИ И ПОБЕДЫ

Полуфинал соревнований X Фестиваля спортивных единоборств пришёлся на последнюю субботу декабря прошедшего года. Из разных регионов России съехались юные участники в возрасте от 11 до 15 лет, чтобы побороться за призы председателя МГО ВФСО. Читайте на странице 2.



ПРАЗДНИК ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Помимо всем известных заслуг и достижений, спортивное общество «Динамо» славится как творческий и изобретательный организатор детского досуга. Массового, динамичного, весёлого. Вот и в преддверии очередного Нового года Московская городская организация «Динамо» провела для ребят спортивный зимний праздник. Продолжение на странице 3.



ВЕК ПРОЖИТЬ — НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

1 января 2021 года исполнилось 100 лет ветерану московской милиции старшине милиции Наталье КУЗЬМИНОЙ. О грядущем событии рассказал корреспондент газеты «Петровка, 38» Владимир Галайко в № 49 минувшего года. Ему удалось пообщаться с юбиляршей. Читайте на странице 3.



ПОБЕДИТЕЛЯМ — КНИГА О СТОЛИЧНОМ УГРОЗЫСКЕ

Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве провело в социальной сети Instagram предновогодний конкурс, победители которого стали обладателями только что вышедшей книги Эрика Котляра о работе столичного уголовного розыска «Стрелки» на «Петрах» с автографом автора. Читайте на странице 3.



ОСТРЫЙ БЕЗДОМНЫЙ СИНДРОМ

Проблема бездомных является чрезвычайно острой и одновременно чрезвычайно комплексной. Потому она и выходит за рамки полномочий любого из существующих ведомств, будь то МВД, Минздрав или Минтруд. Подробности читайте на странице 4.



2020: НЕСКУЧНЫЙ БЫЛ ГОД ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ НАС

Минувший год оказался настолько богатым на самые разные примечательные события, что теперь только и остаётся, что удивляться: и как это все они смогли уместиться в один годовой круг обращения Земли вокруг Солнца? Читайте на странице 4.



«ПОТОМУ, ЧТО СЛУЖБУ ЭТУ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ НАХОЖУ!»

В ежегодном конкурсе среди сотрудников московской полиции на звание «Лучший по профессии» победителем в соответствующей номинации стала начальник отдела делопроизводства и режима УВД по ЗелАО подполковник внутренней службы Наталия ОГНЕВА. Читайте на странице 5.



КАК ПОСТУПИТЬ?

Многих наших читателей интересует тема получения высшего образования в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. О том, как это сделать, рассказывает заместитель начальника отдела кадров УВД по ЮВАО — начальник 1-го отделения майор внутренней службы Маргарита КАШИРИНА. Читайте на странице 5.



ДОЛГОЖДАННЫЙ РАДОСТНЫЙ «ЯНВАРСКИЙ ГРОМ»

27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Именно так этот День воинской славы России именуется с 2013 года. Продолжение на странице 6.



САНТЕХНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Когда год назад мы написали о задержании в Западном административном округе многочисленной группы «мошенников-сантехников» (согласитесь, звучало бы смешно, если бы не было правдой), то наивно посчитали, что тему с обманом пенсионеров можно закрыть. Читайте на странице 7.



ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ ОБНАРУЖИЛИСЬ

В самом конце минувшего года в Мосгорсуде был оглашён приговор 31-летнему Дмитрию Батыгину, признанному виновным в убийстве двух человек, сопряжённом с разбоем, совершённом из корыстных побуждений с особой жестокостью. Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пребыванием в колонии особого режима. Продолжение на странице 7.



ДЯДЯ СТЁПА, СТАВШИЙ ГЕНЕРАЛОМ

Судьба щедро одарила Николая Мырикова: мужественная внешность, лёгкий характер, умение ладить с самыми разными людьми. Все эти качества, умноженные на трудолюбие и преданность правоохранительной профессии, позволили ему не только совершить головокружительное восхождение по карьерной лестнице, но и стать символом столичной милиции. Читайте на страницах 8-9.



БИЗНЕС РОЖДАЛСЯ НЕПРОСТО

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — главный рулевой делового мира страны, а председателя правления — президента палаты Сергея КАТЫРИНА по праву можно назвать крупнейшей знаковой фигурой российского бизнеса, достойно представляющей предпринимателей страны. Подробности читайте на страницах 10-12.



СЫН «БУГОРКА»

Влияние «Бугорка» на человеческие судьбы — неисчерпаемая тема. Тысячи детей побывали в этом гостеприимном месте, именно здесь многие впервые оказались вдали от родительского дома, впервые ощутили силу и влияние коллектива, приобрели друзей, с которыми много лет идут по жизни. Читайте на странице 13.



ДЕТИ СТАЛИ АРТИСТАМИ

В конце декабря прошедшего года в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева при поддержке Министерства социальной защиты и Центра поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» Восточного административного округа и Совета отцов города Москвы открылся новый культурно-образовательный социальный проект при участии детей, которые были рождены в неблагополучных семьях. Читайте на странице 14.



РОГАТЫЙ ПАТРУЛЬ

Новый 2021 год пройдёт для нас под покровительством Белого Металлического Быка. Это сильное, трудолюбивое, упорное животное, которое обычно используется людьми в фермерском хозяйстве. Но знаете ли вы, что в Бразилии, вернее, на острове Маражо, самых крупных быков планеты — буйволов — привлекли ещё и к охране общественного порядка? Продолжение на странице 14.



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Традиционные новогодние празднования, когда в одном месте собираются сотни ребят и взрослых, на этот раз, увы, невозможны. Но также невозможно отказаться от праздника вовсе и лишить мальчишек и девчонок столь долгожданного события. «А зачем отказываться?» — решили полицейские Западного административного округа и кое-что придумали. Читайте на странице 15.



ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ

Общественный совет при УВД по ЮАО совместно с полицейскими юга столицы приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Читайте на странице 15.



ДВИЖЕМСЯ В НОВЫЙ ГОД

В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции Зеленограда при поддержке общественников присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз». Продолжение на странице 15.



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