Уникальный опыт Тульской области по капремонту домов берут на вооружение в других субъектах. В частности, фасады домов украшают граффити. Этот опыт был оценён и на федеральном уровне.

Уникальный опыт Тульской области по капремонту домов берут на вооружение в других субъектах. В частности, фасады домов украшают граффити. Этот опыт был оценён и на федеральном уровне.В текущем году в области капитально отремонтируют 778 домов. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона, сообщают "Вести Тула". Особо отмечалась сознательность туляков - собираемость взносов за капремонт в регионе значительно выше, чем в целом по стране. Генеральный директор Фонда капремонта Тульской области Кира Игнатчик подчеркнула, что изменение категорий домов, подлежащих ремонту, повлекло за собой пересмотр имеющихся проектных решений в фонде. В основном это вызвано изменением конструктивных особенностей прокладки инженерных сетей.Напомним, программа капремонта в Тульской области работает с 2016 года. За это время ремонтные работы провели на более чем 4 тысячах объектах.