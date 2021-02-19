По имеющимся данным, от действий фигурантов пострадали 11 москвичей в возрасте от 62 до 97 лет. Причиненный ущерб составил более 1 800 000 рублей...

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четырех подозреваемых в серии мошенничеств, совершенных организованной группой в отношении граждан преклонного возраста.Предварительно установлено, что фигуранты осуществляли противоправную деятельность с февраля минувшего года. Представляясь сотрудниками государственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, они проникали в квартиры пожилых москвичей и убеждали их в необходимости срочной замены водопроводных труб, а также другого сантехнического оборудования. Причиной этого называли якобы предстоящий капитальный ремонт дома и решение общего собрания жильцов.Навязанные пенсионерам услуги и оборудование предоставлялись по завышенным в несколько раз ценам. Чтобы обман не раскрылся, все работы производились в течение дня, и их качество было крайне низким.По имеющимся данным, от действий фигурантов пострадали 11 москвичей в возрасте от 62 до 97 лет. Причиненный ущерб составил более 1 800 000 рублей.СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке сотрудников Росгвардии задержали четырех мужчин, проживающих на территории Москвы и Подмосковья. Трое из них были ранее осуждены за различные преступления.По местам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, сантехническое оборудование, договоры с гражданами, печати организаций, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк