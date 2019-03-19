На них готовы потратить 7 миллионов 600 тысяч рублей

На них готовы потратить 7 миллионов 600 тысяч рублейЦентр безопасности дорожного движения Владимирской области запустил электронный аукцион, который определит, кто установит дополнительных камеры видеонаблюдения на дорогах региона. На эти работы готовы потратить 7 миллионов 600 тысяч рублей.За ту сумму установят 25 комплексов видеонаблюдения, оборудованных по системе «Птолемей-СМ». Эти комплексы ведут съёмку даже ночью, поскольку у камер есть инфракрасный осветитель. В результате предоставления услуг будет обеспечена бесперебойная работа оборудования системы круглосуточно.Заявки принимают до 29 марта. После определения исполнителя работ по установке систем видеонаблюдения, у него будет 4 месяца на завершение всех работ.