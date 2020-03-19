Вспышка коронавируса в мире стала одной из причин для большого количества заключенных в США, чтобы попытаться выйти на свободу раньше срока, пишет Associated Press.

Вспышка коронавируса в мире стала одной из причин для большого количества заключенных в США, чтобы попытаться выйти на свободу раньше срока, пишет Associated Press.Среди тех, кто хочет добиться условно-досрочного освобождения или перевода под домашний арест, оказались бывший глава наркокартеля Кали, бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн, финансовый мошенник Бернард Мэдофф и десятки заключенных нью-йоркской тюрьмы."У него слабое здоровье. Ему 81 год", — написал на этой неделе в чрезвычайных судебных документах Дэвид Оскар Маркус, адвокат бывшего главы одного из крупнейших в мире наркокартелей Гилберто Родригеса Орехуэлы, требуя его освобождения после отбытия примерно половины 30-летнего приговора за торговлю наркотиками."Когда COVID-19 попадет в его тюрьму, у него не будет большого шанса (выжить)", — отметил адвокат.Пока вспышка коронавируса на территории США не затронула американские тюрьмы, однако почти 7 тысяч тюрем и исправительных учреждений в стране являются идеальной почвой для распространения заболевания.Дэвид С. Вайнштейн, бывший федеральный прокурор в Майами, рассказал, что в тюрьмах социальное дистанцирование невозможно, поскольку заключенные спят в тесных помещениях и у них очень мало ванных комнат.81-летний Бернард Мэдофф, который отбывает 150-летний срок за то, что обманул тысячи инвесторов по схеме Понци в $17,5 миллиарда, в прошлом месяце подал прошение о досрочном освобождении в связи с его неизлечимым заболеванием почек.Его адвокат призвал всех федеральных заключенных, подвергающихся риску, подавать документы на досрочное освобождение."Федеральная пенитенциарная система неизменно демонстрирует неспособность реагировать на серьезные кризисы, — заявил адвокат Мэдоффа Брэндон Сэмпл агентству Associated Press. — Мои опасения еще более усиливаются в отношении заключенных в федеральных медицинских центрах и лиц пожилого возраста".Прокуроры выступили против экстренного освобождения Родригеса Орехуэлы и отметили, что в федеральной тюрьме в Бутнере, штат Северная Каролина, где содержатся он и Мэдофф, не было ни одного сотрудника или заключенных, у которых был диагностирован вирус.