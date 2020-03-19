Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который осенью 2018 года проиграл в чемпионском бою россиянину Хабибу Нурмагомедову, дал большое интервью, в котором признал закономерность поражения и готовность выйти на новый уровень в своих выступлениях.

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который осенью 2018 года проиграл в чемпионском бою россиянину Хабибу Нурмагомедову, дал большое интервью, в котором признал закономерность поражения и готовность выйти на новый уровень в своих выступлениях."Я признаю, что перед турниром UFC 246 я не тренировался должным образом и был не в идеальном состоянии, — цитирует Макгрегора интернет-издание BleacherReport.Com. – Это можно назвать как хочешь. Но я сегодня очень голоден. Голоден, как человек, который не ел неделями".Макгрегор всегда был очень активен после своих боев, и у него было полтора года, чтобы многое подумать о поединке против Хабиба. Кажется, говорят интервьюеры, в некотором смысле это сработало хорошо в плане мотивации ирландца: "Когда я заставляю свой ум настраиваться на что-то, нет ничего, что я не могу выполнить. Мне кажется, что именно такая сила веры и поддерживает победителей"."Еще раз повторюсь – я не был полностью подготовлен, — сказал Макгрегор. – И исход боя против Нурмагомедова доказывает, что в драке может произойти все, что угодно. Но вы можете быть уверены, что в следующий раз я не повторю тех же ошибок".Говоря о своей достаточно скандальной нацеленности на соперников по каждому бою, Конор отметил: "Все знают, что я участвую во всех аспектах боев, от производства до продаж и общения с потребителями. Я это делаю и в общении с соперниками, и в своих социальных сетях, общаясь с публикой напрямую"."Нелегко быть на виду у публики, но я люблю быть рядом с людьми, так как это дает мне большую энергию, — сказал спортсмен. – Я планирую долгое время находиться внутри октагона, боксерского ринга и рядом с болельщиками за пределами своей боевой карьеры".