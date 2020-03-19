На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Владимир Путин отметил, что Октябрьская революция 1917 года была прологом к огромной внутригосударственной трагедии, последствия которой необходимо преодолеть.

Владимир Путин 18 марта прибыл в Крым — на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", президент РФ отметил, что Октябрьская революция 1917 года "без всяких сомнений — крупнейшее событие мировой истории".Однако, сказал Путин, "это было прологом к огромной внутригосударственной трагедии, в результате которой погибли миллионы людей", и последствия тех событий необходимо преодолеть."Если мы хотим иметь будущее, мы должны знать свое прошлое", — отметил президент России. И это прошлое, по его словам, "не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценках того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну и какими путями двигаться".