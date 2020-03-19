Меры повышенной готовности из-за коронавируса введены на всей территории Крымского полуострова. О том, как местные власти противостоят инфекции, Владимиру Путину сегодня доложили руководители Крыма и Севастополя.

Меры повышенной готовности из-за коронавируса введены на всей территории Крымского полуострова. О том, как местные власти противостоят инфекции, Владимиру Путину сегодня доложили руководители Крыма и Севастополя.В Крыму, как и во всей России, граница закрыта для въезда иностранцев — доложил Владимиру Путину глава региона Сергей Аксенов. Контроль на пунктах пропуска усилен в связи с угрозой распространения коронавируса."Полностью у всех граждан, которые были в неблагополучных странах с распространением эпидемии, берут биологические пробы. Все без исключения ставятся на контроль. На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — десять человек. При этом ни у кого диагноз "коронавирус", слава богу, пока не подтвердился", — подчеркнул Аксенов.Но если что, больницы в Крыму готовы. Закуплены лекарства, маски, защитные одноразовые костюмы. Зарезервировано более трех тысяч коек."Как социально-экономическая ситуация?" – поинтересовался президент РФ."На сегодняшний день создана комиссия по контролю за ценами на продовольствие. Обеспечен на всех складах более чем двухнедельный запас продовольствия для всех супермаркетов, магазинов и так далее, лекарственных препаратов. Мониторятся в ежедневном режиме цены на лекарственные препараты и продукты питания", — ответил Аксенов.В качестве превентивной меры крымские вузы переведены на дистанционное обучение, школы и детские сады закрываются до 12 апреля.Рабочие разбирают сцену. Из-за угрозы распространения коронавируса в Севастополе, как и по всей стране, отменены массовые мероприятия. Из-за этого не состоялся такой долгожданный и любимый горожанами праздник-концерт по случаю воссоединения Крым и Севатополя с Россией.О всех принятых мерах Владимиру Путину рассказал временный исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.Затронули и еще одну важную для горожан тему. Развожаев обратился к президенту с просьбой — приравнять тех, кто помогал держать героическую оборону Севастополя с октября 1941 по июль 1942-го к ветеранам Великой Отечественной войны. Чтобы они получали соответствующие льготы. Но дело не только в этом."Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых. Само понимание, что они, жители осаждённого Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей. Очень прошу вас поддержать этот законопроект и к 75-летию Победы этот статус людям дать", — попросил Развозжаев."Хорошо", — ответил Путин.75-ю годовщину Победы город русских моряков планирует отметить с особым размахом.