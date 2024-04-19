Об этом сообщили в Информационном центре Правительства Владимирской области.

Из Гусь-Хрустального прибыл гуманитарный груз в зону СВО. Об этом сообщили в Информационном центре Правительства Владимирской области.«Жители и предприниматели собрали по заявкам всё самое необходимое: рации и тепловизоры, генераторы и аккумуляторы, стройматериал и инструменты, автозапчасти, маскировочные сети, медикаменты, продукты, а также личные посылки», – пишут представители власти.Двенадцать организаций и индивидуальных предпринимателей принимали участие в формировании груза. А в сортировке, упаковке и погрузке помогали студенты Гусевского стекольного колледжа.Гуманитарный конвой сопровождал настоятель Спасо-Преображенского храма (село Цикуль) отец Владимир.