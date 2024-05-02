Как отметили в МЧС, пожар довольно крупный, его площадь – 500 квадратных метров. Сараи загорелись возле дома №3 на улице Строителей в микрорайоне Оргтруд. Звонок в тревожное ведомство

Как отметили в МЧС, пожар довольно крупный, его площадь – 500 квадратных метров. Сараи загорелись возле дома №3 на улице Строителей в микрорайоне Оргтруд. Звонок в тревожное ведомство поступил около 11 часов утра 1 мая. На место выехали спасатели. Пожар тушили 11 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания