Во Владимире пасхальное богослужение в ночь с 4 на 5 мая возглавит митрополит Владимирский и...

Во Владимире пасхальное богослужение в ночь с 4 на 5 мая возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Пасхальное богослужение в ночь с 4 на 5 мая возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.4 мая (в 23:00) начнется Полунощница.Как сообщают в пресс-службе Владимирской епархии, в полночь состоится Крестный ход, затем Пасхальная Утреня и Божественная Литургия.К концу Литургии в собор прибудет Благодатный огонь из Иерусалима. Он будет роздан митрополитом Тихоном.Важно: благодатный огонь можно будет получить в течение всего воскресенья в Георгиевском приделе.5 мая (в 17:00) в Успенском Соборе будет совершаться Великая вечерня и Пасхальный концерт.Фото: https://vk.com/vladimir_eparhia