С 2024 года прабабушки и прадедушки, которые проживают во Владимирской области, могут получить доплату за находящихся на их иждивении внуков, сообщили в региональном отделении пенсионного

С 2024 года прабабушки и прадедушки, которые проживают во Владимирской области, могут получить доплату за находящихся на их иждивении внуков, сообщили в региональном отделении пенсионного фонда. Раньше такое пособие могли получать только родители нетрудоспособных детей, а также бабушки или дедушки. Теперь оформить доплату могут пенсионеры, содержащие несовершеннолетних правнуков, у которых нет трудоспособных родителей. А если