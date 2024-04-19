Владимирская область участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет», который даёт возможность молодым людям не только получать востребованные специальности, но и начинать зарабатывать во время обучения.

Владимирская область участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет», который даёт возможность молодым людям не только получать востребованные специальности, но и начинать зарабатывать во время обучения. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём .Так, 20 апреля 2024 года во владимирских учебных заведениях «Профессионалитета» состоится Единый день открытых дверей. Желающие смогут посетить Энергомеханический колледж КГТА, Гусевской стекольный колледж, Владимирский химико-механический колледж, Петушинский промышленно-гуманитарный колледж, а также Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ.В стенах образовательных учреждений состоятся родительские собрания, презентации проектов и встречи с представителями работодателей – участников образовательно-производственных кластеров в Гусь-Хрустальном и Коврове.