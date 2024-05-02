Жителей Владимира старше 50 лет приглашают поучаствовать в конкурсе «Спасибо интернету»
Социальный...
Жителей Владимира старше 50 лет приглашают поучаствовать в конкурсе «Спасибо интернету»
Социальный фонд и Ростелеком объявляют об открытии 10-го Всероссийского юбилейного конкурса «Спасибо интернету».
Пользователи старше 50 лет и люди с инвалидностью, независимо от возраста, могут обучиться компьютерным навыкам и рассказать о своих победах и достижениях в конкурсной работе.
Для этого необходимо выполнить творческое задание: написать эссе и приложить фотографию по одной из тем номинаций:
«Мои интернет-достижения»,
«Моя общественная интернет-инициатива»,
«Я – интернет-звезда»,
«Семейная интернет-история».
Конкурсные работы публикуются на сайте "Азбука интернета". Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Социального фонда, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».
Помимо этого, к десятилетию проекта также появилась специальная номинация «Мои авторские разработки», в которой будут участвовать проекты преподавателей курсов «Азбуки интернета». Победителей участники определят сами. В личном кабинете преподавателя можно будет поддержать одного из коллег, отдав свой голос за его работу.
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».
Работы принимаются до 24 октября 2024 года, а итоги планируется подвести не позднее 25 декабря 2024 года.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений