Жители деревни Воскресенское Александровского района пили воду из скважины, износ которой более...

Жители деревни Воскресенское Александровского района пили воду из скважины, износ которой более 80%В результате проверки установлено, что водоснабжение населения деревни Воскресенское в Александровском районе осуществляется с использованием артезианской скважины 1967 года постройки, степень износа указанного объекта – 80%.Из имеющихся результатов исследования проб воды из водонапорной башни следует, что предельные показатели по содержанию железа превышены в 6 раз; по мутности – в 15 раз."Проведенный анализ показал, что несоответствие показателей качества питьевой воды требованиям санитарно – эпидемиологического законодательства в д. Воскресенское прямо обусловлено высокой степень износа водонапорной башни, утраты указанным объектом водоснабжения своего функционала", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Выполнение мероприятий по модернизации объекта водоснабжения, проведение соответствующих исследований и установка оборудования по водоподготовке предусмотрено имеющимся Планом мероприятий по улучшению качества питьевой воды в деревне Воскресенское, который не реализован.В связи с выявленными нарушениями городским прокурором главе администрации Александровского района внесено представление.В настоящий момент в целях улучшения качества воды водонапорная башня выведена из эксплуатации, на скважине установлен частотный преобразователь, позволяющий создавать в сети необходимое давление, а также началось выполнение работ по геофизическому исследованию скважины.Устранение нарушений в полном объёме находится на контроле городской прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры