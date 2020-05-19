Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как защититься от коронавируса во время беременности и не навредить при этом ребенку. На соответствующий вопрос зрительницы он ответил в эфире программы О самом главном на телеканале Россия 1.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как защититься от коронавируса во время беременности и не навредить при этом ребенку. На соответствующий вопрос зрительницы он ответил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".Будущая мама спросила эксперта, можно ли для профилактики использовать интерферон в виде капель в нос или спрея. Мясников ответил, что плоду это средство точно не навредит."Интерферон альфа-2b включен во временные методические рекомендации Минздрава России по лечению и профилактике COVID-19, причем, в интерназальной форме, – сказал врач. – В этой форме интерфероны разрешены и беременным, и детям с первого дня жизни".Что касается эффективности, то данное вещество обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным свойством, а также противовирусным действием. Препарат препятствует проникновению вируса в организм через дыхательные пути.Ранее академик РАН, основатель сети медицинских клиник "Мать и дитя" Марк Курцер в интервью каналу "Россия 24" рассказал, что беременным нужно особенно опасаться коронавируса. По его словам, будущие мамы болеют COVID-19 не так тяжело, как, например, люди старшего возраста, однако в отдельных случаях может потребоваться прерывание беременности – в частности, если пациентке грозит смерть от полиорганной недостаточности."Сама беременность, особенно в первом триместре, является противопоказанием для назначения некоторых препаратов, в том числе тех, которые мы используем (для лечения COVID-19 – ред.)", – отметил Курцер.Что касается передачи вируса от матери к плоду и о его влиянии на формирование у плода пороков развития, то с такими случаями, по словам Курцера, он и его коллеги не сталкивались.