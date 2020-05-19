Злоумышленник с помощью инструментов повредил замок на нижней панели банкомата, в котором на тот момент находилось свыше 1 млн рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения крупной суммы денежных средств из банкомата», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников охраны финансово-кредитной организации о взломе банкомата в офисе самообслуживания на Марксистской улице.Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный с целью хищения денежных средств с помощью инструментов повредил замок на нижней панели банкомата, в котором на тот момент находилось свыше 1 млн рублей. Однако свой преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца. Сработала сигнализация, и он скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Таганской улице задержали подозреваемого – 60-летнего москвича.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60