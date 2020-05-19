В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела в отношении 22- и 31-летних ранее привлекавшихся к уголовной ответственности местных жителей, подозреваемых в краже канализационных люков.Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в ходе следственно-оперативных мероприятий.В период с 5 по 27 марта текущего года подозреваемые похитили шесть люков, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию, и сдали в пункт приема металла. Ущерб, причиненный потерпевшей стороне, составил 9 тысяч рублей.Ранее полицейские установили причастность указанных граждан к грабежам, совершенным в апреле текущего года.В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.