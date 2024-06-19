Erid: F7NfYUJCUneLsWT5MZbX Владельцы eSIM закрепились в онлайне Количество абонентов сотовой...

Erid: F7NfYUJCUneLsWT5MZbXВладельцы eSIM закрепились в онлайнеКоличество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80%. При этом владельцы цифровых сим-карт стали проводить больше времени в интернете и переписываться в мессенджерах. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов за первые пять месяцев 2024 года.Число абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM, в январе-мае текущего года увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 98% владельцев eSIM используют её в качестве основной сим-карты.Среди смартфонов самый популярный бренд с установленной eSIM – iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Чаще всего eSIM присутствует на iPhone 11, однако доля данной модели постепенно снижается по мере замены её на следующие поколения смартфонов этой марки.Среднестатистический пользователь смартфона с eSIM стал значительно более активным в интернете по сравнению с прошлым годом. Так, общее потребление трафика за январь-май 2024 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года.Наиболее интенсивно рос трафик при просмотре веб-страниц в браузерах и при использовании мессенджеров – активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28% и 23% соответственно. Также абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16%). В то же время уровень потребления видеоконтента и музыки практически не изменился: этот показатель вырос всего на 2%.Потребление голосового трафика активнее у абонентов с обычной сим-картой: они разговаривают по телефону на 25% больше, чем владельцы eSIM.eSIM (embedded SIM; дословно - встроенная SIM) — цифровая сим-карта, которая встраивается в устройство на этапе производства. Её можно использовать как самостоятельную сим-карту или одновременно с пластиковой, чтобы подключить два номера. Для активации (установки eSIM) нужен доступ в интернет — Wi-Fi или мобильный интернет от второй сим-карты. Первые устройства с поддержкой eSIM были представлены в 2016 году. В России тестирование технологии началось в 2019 году, а для абонентов eSIM стали доступны год спустя.Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по использованию цифровых сим-карт. При этом изменился топ-5 городов, где проживает наибольшее число абонентов с eSIM. Если в 2023 году в «пятёрку» входили также Краснодар, Самара и Екатеринбург, то в 2024-м на смену последнему пришёл Ростов-на-Дону.По данным МегаФона, более 80% продаваемых устройств, поддерживающих технологию eSIM, – это смартфоны.«Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии. Это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM. Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной SIM-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве. Это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер», – говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.Фото предоставлено Пресс-службой ПАО «Мегафон»РЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»