В утренний час пик в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии. Поезда не ходили от станции Хорошевская до станции Савеловская.

В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии. Поезда не ходили от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская". В обратную сторону составы шли с увеличенными интервалами."В настоящее время движение поездов на Большой кольцевой линии (11) восстановлено и вводится в график", — сообщается на официальной страничке метрополитена в Twitter.Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, уточнил, что неисправность была устранена в 08:20.