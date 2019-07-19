Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский против его обмена на кого-либо, сообщил ТАСС адвокат журналиста Андрей Доманский.

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский против его обмена на кого-либо, сообщил ТАСС адвокат журналиста Андрей Доманский.На прошлом заседании суда по делу Вышинского из зала звучали выкрики с требованием, чтобы тот подписал заявление об обмене. Ситуация, по мнению адвоката, говорит о том, что "это просто чья-то политическое идея и воля — провести обмен".Защита рассчитывает на справедливое решение суда при рассмотрении ходатайства об отмене ареста, подчеркнул Доманский.В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что Вышинского должны отпустить без предварительных условий. Она подчеркнула, что журналист "категорически против обмена", и напомнила, что обмены не входят в ее компетенцию. Защита Вышинского убеждена, что оснований для содержания его под стражей нет.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на осужденного за подготовку теракта режиссера Олега Сенцова. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал это предложение абсурдом. Вина Сенцова доказана судом, вина же Вышинского не доказана, указал он. "Я не понимаю, как можно человека, осужденного за преступление, обменивать на журналиста, который находится в заложниках", — сказал Брод, добавив, что "нужно добиваться освобождения Вышинского".